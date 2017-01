On lui retire un bouchon de bière de l’estomac à l’aide d’un préservatif

En Chine orientale, un médecin expérimenté a réussi à retirer le bouchon d'une bouteille de l’estomac d'un patient à l’aide d’un préservatif sans recourir à une intervention chirurgicale.

Au dîner, l’homme a bu un verre de bière d’un trait sans s’apercevoir que le bouchon était tombé dans son verre. Par la suite, il a ressenti une douleur aiguë à l’estomac. Selon le médecin, pour comble de malheur, le bouchon avalé avait des bords dentelés et tranchants. Il a ajouté que le recours à tout autre moyen de retirer ce corps étranger de l’organisme aurait pu entraîner l’endommagement de l’œsophage.

Selon un responsable de l’hôpital, le personnel avait déjà dû résoudre ce genre de problèmes, mais dans tous les cas les médecins avaient été obligés d’opérer les patients.

Après avoir placé le préservatif dans l’estomac, les médecins ont légèrement poussé le bouchon vers l’entrée du contraceptif. Dès que le bouchon s’est retrouvé dedans, les médecins ont doucement retiré le préservatif avec le corps étranger.

La procédure n’a pris que cinq minutes au maximum.

