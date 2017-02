Le journal Le Monde s’empare (enfin) du ministère de la vérité

© Sputnik. Igor Russak Le Monde met Sputnik à l’index

Dans la vaste offensive contre les fake news sur internet, Le Monde déploie sa nouvelle arme: « Décodex ». L'outil numérique délivre sa posologie en cas de doute sur la fiabilité d'un média: «Nous distinguons en gris les sites collectifs, comme Wikipedia, en bleu les sites parodiques, comme Le Gorafi, en rouge les sites pas du tout fiables, complotistes ou trompeurs, en orange les sites peu fiables ou très orientés et enfin en vert les sites très fiables» s'enthousiasme Samuel Laurent, du Monde, qui classe ses patrons en vert et Sputnik en orange.

Pour Antoine Lefebure, historien français des médias, l'initiative est louable mais manque de solidité:

C'est un peu le premier qui tire qui a raison. Comme ils sont les premiers à faire ça, ils bénéficient de la force de frappes de Google, ce qui n'est pas négligeable. Deuxièmement, ils vont pouvoir réfléchir à des manières d'automatiser et de se servir de BigData pour raffiner la chose. Troisièmement, s'ils étaient malins, mais ce n'est pas sûr qu'ils le soient, ils devraient demander à d'autres sites de « référence » journalistique, d'hebdomadaires, de quotidiens de s'agréger à eux, et de ne pas rester tout seuls. Et là, ils pourraient devenir crédibles. Mais si ça reste Le Monde, ça va être assez limité.

Au delà même de la vérité des informations, l'application met à l'index des sites entiers en raison de leur "orientation". Sputnik est ainsi qualifié par exemple de « régulièrement imprécis, ne précisant pas ses sources et reprenant des informations sans vérification. Soyez prudent et cherchez d'autres sources ». Pour justifier de l'infamante pastille orange, les Décodeurs livrent trois articles, censés certifier de notre manque de fiabilité: le premier de Libération critiquant l'existence même d'une agence publique d'information russe, le deuxième du Monde reprochant à Sputnik de distinguer Poutine de son entourage cité directement dans le scandale Panama Papers et enfin le troisième de buzzfeed sur le fait que Sputnik Italie ait donné la parole au mouvement "populiste" Cinq Etoiles.

L'outil ne fait pas de fact-checking à proprement parler. Il juge les sites eux-mêmes, et non des articles spécifiques. Buzzfeed est alors classé comme fiable alors qu'ils ont dévoilé, par exemple, un dossier non-vérifié sur Trump. A l'appui de cette colorimétrie restrictive, un bref descriptif sur leur « idéologie et actionnariat ». Al-Jazeera « chaîne de télévision arabe, propriété du Qatar», pourtant épinglé pour son manque de partialité, est ici "en principe plutôt fiable". La chaîne de télévision Russia Today ne bénéficie pas du même traitement: « créée dans le but de donner une image plus favorable de Vladimir Poutineé, le site "peut être régulièrement imprécis, soyez prudent et allez chercher d'autres sources ».

Même si les Décodeurs affirme que ce n'est pas un « jugement sur leur opinion, mais sur leur démarche journalistique », on peut parfois en douter. Certains sites manquent encore également à l'appel, comme la chaîne israélienne francophone i24, l'agence islamique Saphir News, Causeur ou encore Ukrinform, « portail multimedia de la diffusion d`Ukraine pour l'étranger ».

Que peut faire un site qui ne se reconnaîtrait pas dans les qualificatifs que les Décodeurs du Monde lui attribue? Car indubitablement, une mauvaise publicité tel que fournit Décodex, peut nuire à la réputation d'un média. Ce qui s'apparente à de la discrimination, voire de la diffamation, selon Me Emmanuel Daoud:

La deuxième voie de recours serait l'action en diffamation. Comme le dit la loi de 1881 sur la presse, encore faudrait-il pour pouvoir considérer que l'information délivrée par Decodex soit une information qui porte atteinte à l'honneur et à la considération du média concerné et que l'élément d'information de la non-fiabilité soit sujet à discussion.

