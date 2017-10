Donald Trump figure parmi les principales menaces qui planent sur l'Amérique latine. Les pays de cette région doivent faire preuve de cohérence, agir de concert et oublier leurs différends, a déclaré à Sputnik Ernesto Samper.

«Nous sommes confrontés à un tremblement de terre en la personne du Président des États-Unis qui a déclaré une sorte de guerre à la région, en persécutant les migrants, en érigeant des murs et en dénonçant les accords déjà obtenus avec Cuba. Donald Trump est un tremblement de terre pour toute l'Amérique latine», a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et de rappeler que l'Amérique latine traversait à présent une difficile période de transition.

«C'est que l'ancien ordre mondial a cessé d'exister, alors que le système interaméricain, en tant que formule de coexistence entre les pays d'Amérique latine et les États-Unis, s'est complètement discrédité», a expliqué M.Samper.

Selon ce dernier, l'Amérique latine est toujours une région dynamique, mais, malheureusement, mal comprise et pour beaucoup sous-évaluée.

Évoquant la 3ème édition du forum international «Russie et Ibéro-Amérique dans le contexte de la mondialisation: histoire et temps contemporains» qui se déroule à Saint-Pétersbourg du 2 au 4 octobre et à laquelle il prend part, l'ancien président de Colombie a insisté sur la participation obligatoire des Latino-Américains à toutes les manifestations qui traitent des problèmes de leur région.

«La Russie a suffisamment de poids politique pour soutenir l'ordre du jour pour l'Amérique latine qui ne coïncide pas avec celui que proposent aujourd'hui les États-Unis, en participant notamment à la discussion sur les droits de l'homme, le problème de la dignité humaine et la répartition égale des produits de première nécessité», a ajouté l'interlocuteur de Sputnik.

Ce forum est organisé par l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, l'Institut de l'Amérique latine de l'Académie des Sciences de Russie, la Fondation Egor Gaïdar, l'Association mexicaine des Sciences politiques (AMECIP), le Conseil latino-américain des sciences sociales (CLACSO) et l'Institut Bering-Bellingshausen (IBBA).