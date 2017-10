NBC: Pyongyang prend Donald Trump pour un «malade mental»

Le journaliste étranger de NBC News, Keir Simmons, a déclaré jeudi qu'un lieutenant-colonel nord-coréen qu'il avait réussi à interviewer lui avait affirmé que des responsables militaires nord-coréens regardaient le show Morning Joe, notamment à chaque fois qu'il s'agissait des rapports et des discussions portant sur leur pays, relate le journal The Hill.

Le lieutenant-colonel aurait également tenu à souligner que Donald Trump était un «malade mental» et que Pyongyang pourrait gagner une guerre contre les États-Unis.

«Sans aucun doute, les hauts dirigeants nord-coréens prêtent attention à ce qu'on dit aux États-Unis. L'un d'entre eux m'a confié regarder Morning Joe tous les jours, notamment les passages portant sur la Corée du Nord», a réitéré Simmons.

Les tensions ne cessent de monter autour de la péninsule coréenne ces derniers mois, durant lesquels Pyongyang a réalisé une série inédite de tests de missiles et procédé à l'essai d'une bombe à hydrogène ( bombe H ). Washington et Pyongyang procèdent à un échange régulier de menaces et d'intimidations. Donald Trump a menacé mi-septembre de «détruire totalement» la Corée du Nord en cas d'attaque initiale de Pyongyang. Pour sa part, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de prendre les mesures les plus cruelles de l'histoire contre l'agression américaine.

Toujours est-il que la situation qui s'est nouée autour de la Corée du Nord doit être résolue par le dialogue, et non par des menaces et des injures envers Pyongyang, a déclaré jeudi le Président russe Vladimir Poutine au cours du discours qu'il a prononcé au Club de Discussion Valdaï réuni à Sotchi. «Il est certainement nécessaire de résoudre ce problème par le dialogue, de ne pas mettre la Corée du Nord au pied du mur, de ne pas la menacer de recourir à la force, de ne pas sombrer dans la grossièreté ou les injures», a indiqué le Président.