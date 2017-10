Des cybertroupes bientôt à nos portes, selon Poutine

Certains pays forment des cybertroupes en vue d'accomplir des tâches géopolitiques, a déclaré jeudi le Président russe.

«Je tiens à noter que plusieurs pays ont de fait mis les technologies de l'information au service de l'armée, forment leurs cybertroupes et utilisent activement le domaine informatique pour affaiblir leurs concurrents, promouvoir leurs intérêts économiques et politiques, accomplir des tâches géopolitiques en général, y compris comme un facteur du "pouvoir de persuasion"», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe.

Une intervention extérieure dans les systèmes électroniques dans les domaines de la défense et de la gestion publique, de l'infrastructure vitale, des finances, des fuites de documents électroniques risque d'avoir des conséquences «des plus lourdes», selon lui.

Les effets néfastes des différentes cyberattaques revêtent déjà un caractère et une envergure vraiment globale et non plus locale, a souligné le chef de l'État.

Le virus WannaCry, diffusé au milieu de l'année 2017, a causé des dégâts dans des sources de données de 150 pays, dont la Russie, a rappelé M. Poutine.