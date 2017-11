Le secrétaire britannique à la Défense Michael Fallon démissionne

Accusé de harcèlement sexuel, le secrétaire britannique à la Défense Michael Fallon a démissionné, a confirmé mercredi le ministère de la Défense du pays.

Dans sa lettre de démission, le ministre a dit admettre que son comportement passé a pu ne pas avoir été à la «hauteur des exigences requises».

Julia Hartley-Brewer, présentatrice de télévision et ancienne observatrice politique du journal The Sun, a récemment annoncé, sans préciser de noms, qu'un homme avait touché à plusieurs reprises son genou lors d'une conférence du Parti conservateur en 2002. The Sun a vite établi l'identité de cet homme, affirmant qu'il s'agissait de M.Fallon.

Le secrétaire à la Défense a reconnu avoir dépassé les bornes, tout en précisant qu'il avait présenté ses excuses il y a longtemps.

Mme Hartley-Brewer a plus tard rejeté l'idée que M.Fallon doive être poursuivi pour cet agissement.

Le scandale de Harvey Weinstein à Hollywood, début octobre, a poussé de nombreuses personnes en Europe et aux États-Unis à évoquer leurs inquiétudes et à faire des révélations concernant le comportement d'hommes politiques, acteurs et autres personnes en vue. Le site d'information Politico a mis en ligne une plateforme où les employés des institutions européennes peuvent raconter, sous couvert d'anonymat, des cas d'harcèlement sexuel sur leurs lieux de travail.