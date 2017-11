Révolution russe: Poutine pointe son immense influence sur la Russie et le monde entier

Les événements de la révolution russe ne sont pas restés sans traces sur l'échiquier international, a affirmé Vladimir Poutine dans un télégramme de salutations aux participants des activités organisées à l'occasion du 100e anniversaire de la révolution.

«Les intenses événements dramatiques de 1917 sont une partie intégrante et complexe de notre histoire. La révolution a eu une immense influence sur le développement de la Russie et du monde entier, et a défini, en grande partie, le paysage politique, économique et social du XXe siècle.»

Il est donc logique que durant cette année de jubilé, des personnalités publiques, des scientifiques, des représentants des médias se consacrent à une «réflexion profonde et multilatérale sur cette époque-là, expriment leurs points de vue et estimations, parfois contradictoires», a ajouté le dirigeant russe.

«Je suis persuadé que toute polémique, même la plus brulante, doit se baser sur des faits et des documents, sur une attitude d'objectivité et de respect par rapport au passé», a-t-il mis en valeur, espérant que les réunions internationales, qui réunissent des représentants de nombreux pays, favoriseraient cette discussion constructive.

En octobre, M.Poutine a exprimé son espoir que la date du 100e anniversaire de la révolution d'Octobre en Russie soit perçue dans la société russe comme un symbole de surpassement de la scission qui avait divisé le pays en deux camps, le pays et le peuple, ainsi qu'un symbole de «pardon mutuel et d'acceptation de l'histoire russe telle qu'elle est, avec ses grandes victoires et ses pages tragiques».

En outre, le Président a noté que l'ouverture d'un mémorial à Moscou en hommage aux victimes des répressions politiques, à l'occasion de l'année du 100e anniversaire de la révolution, est «particulièrement importante».