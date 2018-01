Trump accuse son ancien conseiller Steve Bannon d'avoir perdu la raison

Le Président américain a accusé son ancien conseiller Steve Bannon, principal stratège de sa victoire en 2016, d'avoir perdu la raison, dans un communiqué cité mercredi par Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche.

Donald Trump a minimisé en outre le rôle de son ancien conseiller dans sa victoire à la présidentielle de 2016.

«Steve Bannon n'a rien à voir avec moi, ni avec ma présidence. Quand il a été limogé, il n'a pas seulement perdu son emploi, il a perdu la raison», a déclaré le Président.

© AFP 2017 PAUL J. RICHARDS Membre du Congrès démocrate: Trump doit continuer à limoger ses assistants

M. Trump a également affirmé que Steve Bannon avait passé son temps à la Maison-Blanche «à faire fuiter de fausses informations pour se rendre plus important qu'il n'était».

Il s'agit là de la riposte de l'administration Trump à la diffusion d'extraits d'un livre à paraitre le 9 janvier, écrit par un journaliste américain et qui porte le titre Fire and Fury: Inside the Trump White House (Le feu et la fureur dans la Maison-Blanche de Trump). Les commentaires de Steve Bannon y occupent une bonne place.

Auparavant, des médias ont relaté que la Maison-Blanche avait réfuté le contenu du livre qui n'a pas encore paru. Celui-ci affirmerait notamment que Donald Trump ne comptait pas devenir Président et que sa femme Melania aurait été choquée par la perspective de devenir Première dame.