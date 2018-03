La France expulse quatre diplomates russes

La France a pris la décision d'expulser quatre diplomates russes en réaction à l'empoisonnement au Royaume-Uni de l’ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia.

Les autorités françaises expulseront quatre diplomates russes suite à la tentative d'assassinat de l’ex-agent double russe Sergueï Skripal à Salisbury, au Royaume-Uni, imputée par l'Occident à la Russie, relate l'agence Reuters citant une source proche du dossier.

Les diplomates devront quitter le pays dans un délai d'une semaine. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé les rapports de Reuters.

«Nous avons notifié aujourd'hui aux autorités russes notre décision d'expulser du territoire français quatre personnels russes sous statut diplomatique, dans un délai d'une semaine», a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves le Drian dans un communiqué.

Selon le document, l'attaque de Salisbury «constitue une menace grave à notre sécurité collective et au droit international».

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Moscou a répliqué en expulsant le même nombre de diplomates britanniques et en ordonnant la fermeture du British Council.