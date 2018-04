L'attaque américano-britanno-française contre la Syrie retarde le règlement politique

Lors d'une conférence de presse conjointe donnée avec ses homologues turc et iranien, le chef de la diplomatie russe a fustigé l'attaque américano-britanno-française contre la Syrie et déclaré qu'elle entravait le règlement politique de la situation dans laquelle se trouve ce pays.

Les frappes contre la Syrie réalisées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France diffèrent le règlement politique de la crise dans laquelle est plongé le pays, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov et ses homologues turc et iranien se sont accordés pour contrer toute tentative faite pour saper les efforts qu'ils mettent en œuvre pour parvenir à une règlement politique de la crise.

«Nous avons déjà affirmé que l'attaque illicite menée contre la Syrie le 14 avril par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni avait été réalisée sous un prétexte absolument imaginaire, sans attendre que les inspecteurs de l'OIAC commencent leur travail. Cette attaque a porté un coup aux efforts mis en œuvre pour faire avancer le processus politique et en diffère les effets», a martelé M.Lavrov lors d'une conférence de presse conjointe avec Mevlüt Çavuşoğlu et Mohammad Javad Zarif.

Les diplomates ont discuté des démarches concrètes nécessaires pour remettre sur une trajectoire stable le processus de paix en Syrie. Le ministre iranien a, quant à lui, condamné le rôle destructeur joué par Washington sur le sol syrien.

«Le rôle que les États-Unis jouent en Syrie est destructeur. Comme nous l'avons observé ces derniers mois, il s'agit de susciter des conflits entre les différentes composantes ethniques du pays, d'avoir recours à l'aide de divers groupes… Donc si quelqu'un évoque un rôle destructeur et doit en être tenu pour responsable, c'est bien le gouvernement américain», a affirmé M.Zarif.

Dans la nuit du 13 au 14 avril, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont effectué des frappes de missiles contre des sites syriens utilisés selon eux pour la production d'armes chimiques.

Détails à suivre