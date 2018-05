OIAC: à la différence du «Novitchok», l'agent de Salisbury était résistant à la météo

Selon l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), l'agent innervant utilisé à Salisbury pour empoisonner Serguei et Ioulia Skripal était résistant aux conditions météo, une caractéristique qui le rend différent du «Novitchok».

Parmi les caractéristiques principales de l'agent toxique utilisé dans l'empoisonnement des Skripal, l'OIAC a détecté une résistance aux conditions météorologiques, à la différence de la substance souvent appelée «Novitchok».

«L'analyse des échantillons, récoltés par l'équipe d'inspecteurs techniques, a démontré que la substance chimique découverte était caractérisée par une extrême pureté, résistance et n'est pas vulnérable aux conditions météorologiques», a déclaré le service de presse de l'OIAC dans un communiqué.

En même temps, la quantité de la substance chimique de Salisbury reste difficile à déterminer:

«L'OIAC est incapable d'évaluer et de déterminer la quantité de l'agent innervant qui a été utilisée à Salisbury le 4 mars 2018. Vraisemblablement, sa quantité doit être évaluée en milligrammes», est-il dit dans le document.

© AP Photo / Frank Augstein Le «Novitchok» fait surface en Tchéquie et rend inconsistantes les accusations de Londres

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

D'après le Royaume-Uni, l'agent innervant utilisé A-234 aurait été fabriqué en Russie. Moscou a toujours démenti les allégations de Londres. Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down ont reconnu ne pas être en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans cette tentative d'assassinat. Le gouvernement russe a demandé à Londres à plusieurs reprises de lui permettre de participer à cette enquête.