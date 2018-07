La révolution des gaz de schiste aux USA pourrait provoquer une catastrophe nucléaire

Apres avoir analysé l'état des centrales nucléaires aux États-Unis, des scientifiques du Département de la politique de génie et de politique publique de l'université Carnegie-Mellon, de Harvard et de l'École du politique globale et stratégie de l'université de San Diego ont tiré la conclusion que l'atome civil était sur le point de vivre un effondrement total et qu'une catastrophe du secteur nucléaire américain peut être provoquée par la révolution des gaz de schiste.

© AP Photo / Brennan Linsley Extraire le pétrole de schiste multiplie les tremblements de terre

Selon un rapport publié dans les Comptes-rendus de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique ( PNAS ), l'infrastructure se dégrade, les centrales nucléaires sont en train de fermer rapidement et leur contrôle n'est pas assez strict.

Les scientifiques ont analysé l'état de 99 réacteurs nucléaires dans 30 États gérés par 30 compagnies énergétiques différentes. En 2017, deux nouveaux réacteurs étaient en construction, mais 34 réacteurs ont été complètement arrêtés, car la durée de vie de la plupart des installations arrivait progressivement à son terme.

Pendant plus de trois décennies, environ 20% de la production d'électricité aux États-Unis provenait de réacteurs à eau légère. Ces installations sont obsolètes, et les coûts de leur entretien ou de leur modernisation rendent l'énergie nucléaire moins compétitive, ainsi que la concurrence féroce de l'ordre économique de Trump qui vise à soutenir les mines de charbon et les sociétés de schiste.

À son tour, la révolution des gaz de schiste américains peut provoquer une forte baisse du nombre de centrales nucléaires actives aux États-Unis dans les années à venir, selon les scientifiques. À l'heure actuelle, le pays se trouve à la croisée des chemins: soit il faut renoncer complètement à l'énergie nucléaire, soit adopter la prochaine génération de réacteurs miniatures et plus rentables. Cependant, les scientifiques ne sont pas sûrs que l'énergie nucléaire puisse être compétitive sur le futur marché de l'électricité.

Étant donné l'effondrement imminent de l'industrie nucléaire, les chercheurs se sont demandés si les énergies renouvelables seraient suffisantes pour compenser les pertes des centrales nucléaires qui partent en retraite.