Jeffrey Epstein se rendait-il au Maroc à bord du «Lolita Express»?

Le Maroc a fait partie des destinations où Jeffrey Epstein se rendait à bord de son jet privé surnommé «Lolita Express», a annoncé le portail Le Desk.

Selon le média le financier a fait escale dans le royaume en 2002 accompagné de ses deux rabatteuses attitrées et d’une mannequin mineure. Il en est reparti avec l’ancien Président américain Bill Clinton.

En outre, comme le précise Le Desk, il a fait un trajet dans un autre jet privé entre Paris et Rabat trois mois avant sa mort. Il est revenu 9 heures plus tard, relate le portail.

Les connexions marocaines de Jeffrey Epstein demeurent toutefois un mystère, précise le site.

Affaire Epstein

Jeffrey Epstein, milliardaire de Wall Street, a été retrouvé mort le 10 août dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center à Manhattan, où il attendait son procès après avoir été inculpé le 8 juillet d’exploitation sexuelle de mineures et d’association de malfaiteurs en vue d’exploiter sexuellement des mineures.

Avant son arrestation, M.Epstein était considéré comme un acteur majeur de l'élite politique et culturelle des États-Unis, entretenant des relations avec Donald Trump, l'ex-Président Bill Clinton, le prince Andrew, duc d'York, des membres de la famille Kennedy, les anciens Premiers ministres israélien et britannique, Ehud Olmert et Tony Blair, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, les milliardaires Michael Bloomberg, Richard Branson et Rupert Murdoch, ainsi qu’avec de nombreuses autres personnalités publiques.