La France s'engage à accueillir 40 migrants du navire Open Arms

Les autorités françaises sont prêtes à accueillir 40 personnes se trouvant à bord du bateau Open Arms de l'ONG espagnole ProActiva en Méditerranée, a annoncé dimanche l'agence France-Presse se référant au ministère de l'Intérieur.

«La coordination de la solidarité est maintenue» entre les pays qui se sont engagés à recueillir les migrants et «la France s'engage à maintenir son engagement d'accueillir 40 personnes», a indiqué le ministère.

Plus de 100 migrants dont des enfants à bord de l'Open Arms

Les personnes que Paris s’engage à accueillir devront remplir les critères pour obtenir le statut de réfugié, d’après le ministère.

Le navire humanitaire, qui transporte une centaine de migrants secourus, a fait débarquer 27 enfants mineurs non-accompagnés samedi 17 août en Italie après deux semaines de navigation. Le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini, qui a accepté d'accueillir les enfants à la demande du Premier ministre Giuseppe Conte, a plus tard annoncé sur Twitter que huit de ces 27 personnes avaient plus de 18 ans.

Il reste 105 adultes et deux enfants à bord de l'Open Arms, selon le gouvernement espagnol, qui a proposé ce dimanche de l'accueillir sur son port d'Algesiras, à l'extrême sud du pays.

Ces prochains jours, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) déploiera une mission en Espagne, si l’Open Arms accoste à Algesiras. D'ailleurs, l'ONG ProActiva a déjà refusé la proposition du gouvernement espagnol d'envoyer les migrants à Algesiras.

«Après 26 jours de mission, 17 jours d'attente avec 134 personnes à bord, une décision judiciaire favorable et avec six pays prêts à nous accueillir, voulez-vous que nous parcourions 950 milles, soit environ 5 jours de plus, pour aller à Algesiras, le port le plus éloigné de la Méditerranée, avec une situation insoutenable à bord?», a indiqué Oscar Camps, fondateur de ProActiva, sur Twitter.

Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterraneo, con una situación insostenible a bordo? pic.twitter.com/0wTh16VZhj — Oscar Camps (@campsoscar) August 18, 2019

​Le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, a demandé à accueillir le navire humanitaire qui se trouvait en attente au large de l'île italienne de Lampedusa en raison de «la situation d'urgence» à bord et face à «l'inconcevable décision des autorités italiennes de fermer tous ses ports», rappelle l’AFP.

L'Ocean Viking, bateau humanitaire de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) parti le 4 août de Marseille, ne dispose lui toujours d'aucune solution pour faire débarquer les 356 migrants secourus en mer. Il se trouve à mi-chemin entre Malte et l'île de Lampedusa.

Détails à suivre