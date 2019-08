Le G7 peut-il prendre une «décision susceptible de résoudre un quelconque problème mondial»?

Les dirigeants du G7 se sont retrouvés, samedi 24 août, à Biarritz, en France, sous les yeux du monde entier, qui attend d'eux des solutions concrètes aux problèmes internationaux. Le déroulement du sommet est suivi de près par des journalistes et des politologues, dont Roberto Castaldi qui a fait part de ses idées à Sputnik.

Le G7 est un format obsolète. À sa création, il représentait une vaste majorité de l’économie mondiale, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, a déclaré à Sputnik Roberto Castaldi, directeur du Centre de recherche sur les processus d'intégration et de gouvernance à plusieurs niveaux de l'université eCampus, qui est également directeur de la recherche au Centre international pour la gouvernance européenne et mondiale.

«Les économies chinoise et indienne sont aujourd’hui plus importantes que celles de nombreux participants du Groupe des sept [Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni, ndlr]», a expliqué l’interlocuteur de l’agence.

Selon ce dernier, le G7 pourrait avoir un sens en tant que forum des démocraties, mais il devrait alors se concentrer sur des questions politiques plutôt que sur des questions économiques, en laissant celles-ci au G20.

«Les dernières réunions du G7 ont montré que le programme Trump était opposé aux programmes de tous les autres membres du G7, qu’il s’agisse de la coopération dans les domaines du commerce, de l'environnement ou de la sécurité. Aussi, n’est-il pas étonnant que le sommet de Biarritz ne produise aucune décision susceptible de résoudre un quelconque problème mondial. Cela permet toutefois de faire pression sur Trump dans des questions environnementales et autres», a résumé M.Castaldi.

Rassemblé à Biarritz jusqu’au 26 août, le G7 réunit les chefs d’État ou de gouvernement de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni.