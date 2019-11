Des militaires russes inspecteront un site militaire en Belgique

Mercredi 6 novembre, un site militaire belge sera inspecté par une délégation russe, a annoncé Sergueï Ryjkov, directeur du Centre national russe pour la réduction des risques nucléaires au sein du ministère russe de la Défense.

«Conformément au document de Vienne de 2011 sur les mesures de confiance et de sécurité, un groupe d’inspecteurs russes se propose de se rendre sur un site militaire sur le territoire de Belgique. L’inspection aura lieu le 6 novembre 2019 et durera un jour», a fait savoir M.Ryjkov.

Il a précisé que de telles inspections étaient organisées pour vérifier les informations sur les forces armées et les plans de déploiement des systèmes d’armes et d’équipements d’importance majeure. Il a ajouté que l’inspection du site serait réalisée sur l’emplacement normal du temps de paix.

Document de Vienne

Sergueï Ryjkov a également signalé que le commandement belge fournirait pendant un point de presse des informations sur les effectifs et les principaux systèmes d’armes et équipements.

Le document de Vienne de 2011 sur les mesures de confiance et de sécurité prévoit un système d’échange d’informations sur les forces armées, la planification de la défense et les budgets militaires. Les pays de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) s’informent les uns les autres de certaines activités militaires, invitent des observateurs et organisent des inspections. Le document vise à renforcer les mesures de confiance et de sécurité entre les pays signataires (l’OSCE réunit 57 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord).