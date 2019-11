La Mazda MX-5 n’a pas pris une ride sur sa carrosserie malgré son 30e anniversaire - images

Great reading in this week's @autocar - Britain's Best Driver's Car - with the 30th Anniversary MX-5 in the main test and our 1990 Mk1 heritage car in the 30yrs Best of the Best feature. @JamesDisdale @Andrew_Frankel @matty_prior @TheDarkStormy1 @_rlane_ @SimonDavisNZ pic.twitter.com/CHeLObxzvE