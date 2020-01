L’Otan a détruit la souveraineté de la Libye dans son «aventure criminelle et illégale» en 2011, estime Lavrov

Il n'y a plus de souveraineté en Libye, l'Otan l'a détruite en 2011, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse suite à des pourparlers avec son homologue sri lankais.

«L’État libyen a été bombardé par l'Otan en 2011 et nous - surtout, bien sûr, le peuple libyen - récoltons toujours les conséquences de cette aventure criminelle et illégale», a déclaré M.Lavrov.

Le ministre a pourtant précisé que la Russie poursuivait ses efforts en vue d'un accord de trêve en Libye.

Négociations sur le cessez-le-feu

Le maréchal Khalifa Haftar a quitté Moscou sans signer l'accord de cessez-le-feu accepté par son rival Fayez el-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale libyen (GNA) basé à Tripoli, a annoncé la diplomatie russe ce 14 janvier.

Les deux hommes ne se sont pas rencontrés le 13 janvier lors des pourparlers à Moscou mais ont négocié un accord de cessez-le-feu via les ministres russes et turcs de la Défense et des Affaires étrangères. Ces discussions sont le résultat d'un accord russo-turc annoncé le 8 janvier à Istanbul par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan.