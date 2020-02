Un village chinois recourt au kung-fu pour contrer le coronavirus - vidéo

Les habitants d’un village chinois, apeurés par la propagation du coronavirus, se sont imposés un isolement et font feu de tout bois, même du kung-fu, pour se protéger contre les intrusions, relate le Daily Mail. Le journal a publié une vidéo montrant comment les arts martiaux sont utilisés à ces fins.

Pour se protéger contre le Covid-19, les habitants ont mis en place une zone de sécurité et déployé des gardes bénévoles à l’entrée du village.

Un habitant arrivé en scooter d’une autre localité a voulu rentrer chez lui pour un petit instant. Mais le garde a d’abord hurlé une menace, puis a fait un saut périlleux et s’est mis à exécuter des mouvements de kung-fu. Le villageois n’a pas insisté et est reparti.

Selon le journal, les faits se sont produits dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, car le visiteur parle avec un fort accent local.

Un premier Français décédé des suites de la maladie

L'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays, où elle a contaminé quelque 78.000 personnes dont plus de 2.700 sont mortes, ont indiqué mercredi 26 février les autorités chinoises.

Elle touche de plus en plus de pays, y compris en Europe: la maladie Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, plus d'une trentaine d'États où elle a fait plus de 40 morts et contaminé environ 2.500 individus.

Dans la nuit du 25 au 26 février, un premier Français contaminé a trouvé la mort à Paris.

Âgé de 60 ans, il est l’un des trois nouveaux cas recensés en France, où le bilan s'élève désormais à 17 personnes contaminées et deux décès. Le précédent patient à être mort en France était un touriste chinois de 80 ans.