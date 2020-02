Le Français le plus riche du monde a déjà perdu près de 10 milliards de dollars à cause du coronavirus

Le coronavirus déstabilise de plus en plus l’économie mondiale, avec notamment des pertes de 3 à 5% enregistrées par les Bourses, et des marchés financiers qui connaissent leur pire période depuis la crise de 2008-2009. Du côté des milliardaires, la situation n’est pas meilleure, puisque les 500 plus riches ont perdu un total de 444 milliards de dollars (environ 403 milliards d’euros) en une semaine, selon Bloomberg.

Ces 500 personnes avaient pourtant amassé plus de 78 milliards de dollars (environ 71 milliards d’euros) depuis le début de l’année, note l’agence américaine, mais cette somme a largement été «effacée» par le marasme économique dû au virus Covid-19.

Les trois hommes les plus riches du monde ont perdu un total de 30 milliards de dollars (environ 27 milliards d’euros): 11,9 milliards (10,8 milliards d’euros) pour le patron d’Amazon Jeff Bezos, 10 (9,1 milliards d’euros) pour le cofondateur de Microsoft Bill Gates et 9,1 (8,2 milliards d’euros) pour Bernard Arnault, directeur du groupe LVMH.

Lundi 24 février, la plus grande fortune française avait déjà perdu plus de 4,8 milliards de dollars (4,3 milliards d’euros) en un seul jour, indique Bloomberg, qui estime sa fortune à 87,1 milliards de dollars (78 milliards d’euros). Fin janvier, elle s’élevait à 108 milliards de dollars, soit 98 milliards d’euros, selon les données du site Forbes.

Les milliardaires les plus touchés

Dans le top 10 des milliardaires ayant enregistré les plus grandes pertes cette semaine figure le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, avec un déclin de neuf milliards de dollars (8,2 milliards d’euros). Le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a perdu 6,6 milliards (six milliards d’euros), tandis que les cofondateurs de Google Larry Page et Sergueï Brin se sont «appauvris» respectivement de 6,4 et 6,2 milliards de dollars (5,8 et 5,6 milliards d’euros).

Vendredi 28 février, l’OMS a porté à «très élevé» le niveau de menace liée à ce coronavirus, sans toutefois le qualifier de pandémie. Ce samedi, le bilan des autorités chinoises s’élevait à 79.251 cas et 2.835 décès depuis fin décembre.

Dans les autres pays, le coronavirus a contaminé plus de 5.000 personnes et fait plus de 80 morts. Cependant, il est à noter que plus de 36.500 personnes dans le monde ont déjà guéri de ce virus.