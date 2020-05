En Syrie, la route M4 protégée par l’armée entre Alep et la frontière irakienne, selon Sana

Les véhicules civils peuvent désormais circuler sans crainte sur le tronçon de la route internationale M4 reliant Alep à la frontière irakienne via le gouvernorat d’Hassaké, relate l’agence de presse Sana.

«La circulation a complètement repris sur la route internationale M4 qui va de la frontière irakienne jusqu’à Alep en traversant le gouvernorat d’Hassaké. L’armée syrienne a garanti la sécurité des véhicules civils et de transport en massant ses forces le long de la route», a indiqué Sana.

Pendant la crise syrienne, la route menant d’Irak vers la capitale économique syrienne s’est parfois retrouvée sous le contrôle de radicaux ou bien était la cible de tirs dans certains secteurs.

Le tronçon syrien de la route M4 commence dans la ville frontalière de Al-Yaarubiyah, passe par Qamichli, près de la frontière turque, Hassaké, Tall Tamer et Aïn Issa dans le gouvernorat d’Hassaké, avant de passer par Minbej et Alep et d’arriver à Saraqeb, dans le gouvernorat d’Idlib, où elle croise la route M5 menant vers Lattaquié, Hama et Damas.