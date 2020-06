Le policier accusé d'avoir tué George Floyd aurait fait l’objet de 18 plaintes, presque toutes classées sans suite

Derek Chauvin, le policier de Minneapolis licencié le 26 mai et inculpé le 29 de «meurtre au 3e degré» (homicide involontaire) et «d’acte cruel et dangereux ayant causé la mort» de George Floyd, a fait l’objet de 18 plaintes, relatent CNN et Le Parisien.

16 ont été classées et deux ont abouti à de simples lettres de blâme.

L’ex-policier a été impliqué dans trois fusillades en 2006, 2008 et 2011.

La première a abouti à la mort d’un homme de 42 ans, abattu, selon les policiers, après qu’il a tiré sur eux au fusil de chasse. Pendant la deuxième, un suspect a été blessé par balles lors d’une intervention pour violence domestique. Lors de la troisième, un jeune homme de 23 ans a été blessé lors d’une course-poursuite.

Le comportement de l’ex-policier pendant l’intervention pour violence domestique lui a valu une médaille de bravoure.

La vidéo de l’arrestation mortelle de George Floyd a fortement choqué les proches de Derek Chauvin et sa femme aurait engagé une procédure de divorce en se disant «dévastée par la mort de M.Floyd», selon les médias locaux.

Des poursuites réclamées contre tous les policiers impliqués

Comme beaucoup de manifestants, le frère de la victime, Philonise Floyd, réclame l'inculpation de Chauvin pour meurtre ainsi que des poursuites contre les trois autres agents présents lors de l'interpellation: Tou Thao et deux collègues qui étaient apparemment en période probatoire.

Le premier a fait l’objet de six procédures, dont cinq classées. En 2017, il a conclu à l’amiable un litige avec un suspect auquel il avait cassé plusieurs dents pendant une interpellation. L’affaire a été réglée par un versement de 25.000 dollars.

Ces trois agents, également licenciés, doivent faire l'objet d'accusations, selon le procureur qui gère l'enquête.