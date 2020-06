Trump veut «un pacte nucléaire» avec la Russie, le Kremlin lui répond

Dans un entretien accordé à la radio Fox, Donald Trump a confié qu’il souhaitait conclure «un pacte nucléaire» avec la Russie.

«Je veux un pacte nucléaire. Je veux que le nucléaire soit pacifique, car c’est le problème le plus important qu’il y ait dans le monde», a fait valoir le locataire de la Maison-Blanche.

Le traité actuel arrive à échéance

Le Kremlin n’a pas tardé à réagir aux déclarations du dirigeant américain, indiquant que les ministères des Affaires étrangères des deux pays devaient «intensifier leur travail en la matière» car «le temps s’écoule».

Le traité de réduction des armes stratégiques New Start, signé par Moscou et Washington en 2010, arrive à son terme en 2021. Selon l’administration américaine, le nouvel accord doit inclure la Chine et porter sur plusieurs systèmes d’armement non inclus jusqu’ici.

Précédemment, les États-Unis avaient accusé la Russie de violer le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) avant de le dénoncer en 2019. La Russie a également suspendu sa participation au traité en réponse au retrait américain.