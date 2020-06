Des sanctions promises par un nouveau projet de loi US pour toute entreprise travaillant sur le Nord Stream 2

Après que plus tôt dans la semaine, Bloomberg a évoqué les plans de Donald Trump d'élargir les sanctions envers le Nord Stream 2, les sénateurs ont élaboré un nouveau projet de loi sanctionnant toute entreprise travaillant au projet.

Des sénateurs américains ont introduit un nouveau projet de loi sanctionnant toutes les entreprises qui fournissent la certification, l'assurance et les installations portuaires pour le projet de pipeline Nord Stream 2, a déclaré jeudi 4 juin le service de presse du sénateur John Barrasso.

«Les sénateurs américains Ted Cruz, Jeanne Shaheen et John Barrasso, membres de la commission sénatoriale des relations étrangères, rejoints par Tom Cotton et Ron Johnson, ont présenté aujourd'hui un projet de loi clarifiant et élargissant les sanctions de leur projet de loi bipartite», indique le service de presse dans un communiqué.

«Le nouveau projet précise que les sanctions américaines liées au Nord Stream 2 s'appliquent aux navires engagés dans toutes les activités de pose de tuyaux, ainsi qu'à ceux qui facilitent la fourniture de ces navires, ainsi qu'à ceux qui fournissent une assurance, des installations portuaires ou des services d'attache pour ces navires, et finalement à toute entreprise qui fournit la certification pour le pipeline Nord Stream 2 afin que puissent commencer les opérations.»

Opposition des USA

Les États-Unis, qui font la promotion de leur gaz liquéfié en Europe, ainsi que l’Ukraine et d’autres pays européens, s’opposent à la réalisation du projet. Long de 1.230 kilomètres, le Nord Stream 2 doit relier le littoral russe à l’Allemagne par le fond de la mer Baltique. Il est prévu que ses deux conduites, d’une capacité annuelle de 55 milliards de mètres cubes, passent par les zones économiques et les eaux territoriales de la Finlande, de la Suède et du Danemark.

En décembre, les États-Unis ont adopté le budget Défense pour l’année fiscale 2020, qui prévoit entre autres des sanctions contre les entreprises liées à la construction des gazoducs Nord Stream 2 et Turkish Stream. La société suisse Allseas, chargée de poser les tubes du Nord Stream 2, a alors retiré ses bateaux de la mer Baltique. La Russie continue les travaux seule.