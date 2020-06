Un nouveau slogan pour la campagne de Donald Trump?

Après son fameux «Make America great again» qui l’avait porté au pouvoir en 2017, Donald Trump est à la recherche d’un nouveau slogan de campagne, révèle le Washington Post.

Jusqu’à présent, il avait mis en avant l’expression «Keep America Great» (Conserver la grandeur de l’Amérique), dont il avait même déposée la marque quelques jours avant sa prise de fonction. Mais des changements pourraient survenir dans les semaines à venir. Les équipes de communication du Président lui ont en effet soumis d’autres alternatives, comme «Transition to Greatness» (En transition vers la grandeur) «Great American Comeback» (Le grand retour américain), ou même «The Best is Yet to Come» (Le meilleur reste à venir), tiré d’une célèbre chanson de Frank Sinatra.

Nouvelle stratégie de communication?

Ce changement de slogan pourrait être lié à l’actualité et aux nouveaux défis que doit affronter la Maison-Blanche. La crise du coronavirus et les récentes manifestations contre le racisme sont en effet susceptibles d’influer sur la communication de Trump.

Ainsi, alors qu’une nouvelle offensive publicitaire était prévue mi-avril contre Joe Biden, son rival démocrate, Donald Trump a préféré la retarder, pour favoriser des publicités défendant sa gestion de la crise sanitaire. Un changement de slogan pourrait s’inscrire dans la même optique, explique le Washington Post.

Le candidat démocrate Joe Biden a, lui, choisi de s’en tenir au slogan «Restoring the Soul of The Nation» (Restaurer l’âme de la Nation) pour les élections présidentielles de 2020, rappelle le quotidien.