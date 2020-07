Les Américains vont débarquer à La Rochelle «pour renforcer le flanc Est de l’Europe face à la Russie»

60 des 80 hélicoptères (Black Hawk, Apache et Chinook) de la 101e Combat Aviation Brigade, ainsi que 1.500 véhicules, conteneurs et autres équipements sont en route vers La Rochelle à bord d’un roulier actuellement en Atlantique, rapporte Ouest-France en se référant au commandement de l’US Army en Europe.

Le débarquement au port de La Pallice est prévu pour le 7 juillet.

Renforcer le flanc Est face à la Russie

Les militaires effectuent un transit via La Rochelle, puis l’Allemagne à destination de la Pologne où ils seront déployés dans le cadre de l’opération Atlantic Resolve lancée par l’administration Obama et poursuivie par celle de Donald Trump.

Depuis janvier 2017, des brigades blindées et aéromobiles arrivent depuis les États-Unis par voie maritime afin d’effectuer des rotations d’unités tous les neuf mois. Le but est de renforcer le flanc Est de l’Europe face à la Russie.

Le journal indique que ce transit est une première et vise à évaluer les capacités des infrastructures portuaires européennes à «être utilisées lors d’une projection massive de matériels via la façade atlantique et la Baltique».