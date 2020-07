La majorité des Américains ne soutient pas les mesures du gouvernement contre le Covid-19, selon un sondage

Un Américain sur trois approuve la politique actuelle de Donald Trump face à la crise du Covid-19, d’après un sondage d’ABC News et Ipsos publié ce 10 juillet, soit le pire score du Président américain depuis mars. Par ailleurs, la majorité estime que la relance économique a été entreprise trop vite.

Alors que les autorités américaines continuent à peindre les États-Unis comme leader mondial dans la lutte contre la pandémie, les Américains semblent penser autrement. Seulement 33% d’entre eux approuvent la réponse de Donald Trump à la crise du Covid-19, d’après un sondage d’ABC News et Ipsos mené les 8 et 9 juillet.

C’est le score le plus faible enregistré par le leader américain depuis le premier sondage réalisé sur le sujet en mars. Il y a trois semaines, la politique du Président était soutenue par 44% de la population.

Cependant, il faut souligner que les avis sont partagés en fonction de l’appartenance politique des sondés. Ainsi, 78% des Républicains et 26% des personnes n’appartenant à aucun des deux principaux partis américains approuvent la politique du chef de l’État en matière de lutte contre la pandémie, tandis que seuls 7% des Démocrates y sont favorables.

La réouverture précoce de l’économie

Par ailleurs, 59% des Américains pensent que les États-Unis rouvrent leur économie trop rapidement quand 26% estiment que la relance économique s’opère au bon moment. Un sentiment qui n’a d’ailleurs pas beaucoup changé depuis fin juin, quand 56% des Américains la considéraient précoce.

Sur cette question, l’affiliation politique se fait de nouveau ressentir: les Républicains soutiennent davantage les actions de leur Président: 26% d’entre eux trouvent que Donald Trump s’est précipité dans la relance économique du pays, contre 84% chez les Démocrates.

Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 711 adultes. La marge d'erreur de l'échantillonnage est de l'ordre de plus ou moins 4,1 points pour un intervalle de confiance de 95%.

63.000 nouveaux cas en un seul jour

La situation aux États-Unis continue de s’aggraver. Le pays a enregistré le 9 juillet un nouveau record quotidien avec plus de 63.000 nouveaux cas de coronavirus.

Selon les données de l'université Johns-Hopkins, les États-Unis ont dépassé le 8 juillet les trois millions de cas de Covid-19, ce qui fait d’eux le pays le plus touché au monde. À ce jour, il s’agit en outre du plus endeuillé par la pandémie: plus de 133.000 personnes y ont perdu la vie des suites de la maladie.