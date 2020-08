Macron a appelé Poutine pour discuter du vaccin russe contre le Covid-19 et de la Biélorussie

Au cours d’un entretien téléphonique, ce mercredi 12 août, les Présidents russe et français se sont penchés sur le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, la situation en Biélorussie et en Ukraine, ainsi que sur l’explosion au Liban et l’aide nécessaire à la population du pays, a annoncé le service de presse du Kremlin.