La Libye négocie avec la Russie sur la livraison de vaccins contre le Covid-19

La Libye est en pourparlers avec des sociétés pharmaceutiques russes sur la livraison de vaccins contre le Covid-19 et s’est fait inscrire sur la liste des pays en attente du vaccin Spoutnik V, a déclaré samedi 15 août à Sputnik Saad Akoub, ministre libyen de la Santé à Benghazi.

«Notre ministère de la Santé mène des négociations avec plusieurs représentants locaux et internationaux associés aux fabricants de vaccins en Russie, ainsi qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine», a indiqué M.Akoub.

Quant au vaccin Spoutnik V récemment enregistré en Russie, le ministère de la Santé à Benghazi a demandé d’inscrire la Libye à la liste des pays en attente.

Ce samedi 15 août, le ministère russe de la Santé a annoncé avoir produit le premier lot de vaccins Spoutnik V.

Le vaccin russe Spoutnik V

Le 11 août, la Russie a enregistré un vaccin contre le Covid-19, devenant le premier pays à le faire.

Le vaccin, baptisé Spoutnik V, a été conçu par le Centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI). Selon le directeur du RFPI, Kirill Dmitriev, le Fonds a déjà «reçu des demandes d’un milliard de doses» de Spoutnik V, de la part de plus de 20 pays

Selon lui, la Russie s’est mise d’accord sur la production du vaccin dans cinq pays dont les usines peuvent fabriquer 500 millions de doses par an.