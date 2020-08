Un chef de la mutinerie affirme que les Président et Premier ministre maliens ont été arrêtés

Arrêtés ce mardi 18 août en fin d'après-midi à Bamako par des militaires qui se révoltent, le Président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre Boubou Cissé sont en route vers le camp militaire de la banlieue de la capitale où la mutinerie a débuté, a expliqué un chef de la mutinerie cité par l’AFP.

Les Président et Premier ministre maliens ont été arrêtés, affirme un chef de la mutinerie.

«Nous pouvons vous dire que le Président et le Premier ministre sont sous notre contrôle. Nous les avons arrêtés chez lui», a déclaré à l’AFP un des chefs de la mutinerie ayant requis l'anonymat.

Selon une autre source militaire dans le camp des mutins citée par le média, le Président Keïta et son Premier ministre sont dans un blindé en route pour Kati, le camp militaire de la banlieue de Bamako.

La France réagit

Emmanuel Macron a condamné cette tentative de mutinerie, fait savoir une source à l’Élysée citée par Reuters.

Auparavant, la présidence française avait fait savoir qu’Emmanuel Macron s'est entretenu de la crise au Mali avec le Président Ibrahim Boubacar Keïta et ses homologues nigérien Mahamadou Issoufou, ivoirien Alassane Ouattara et sénégalais Macky Sall, et a exprimé «son plein soutien aux efforts de médiation en cours de la CEDEAO», indique l’AFP.

Détails à suivre...