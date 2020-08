La Russie termine la livraison de six systèmes antiaériens Pantsir-S1 à la Serbie

La Serbie s’est vu livrer une batterie de systèmes antiaériens Pantsir-S1 russes, a annoncé à Sputnik le directeur du Service fédérale russe pour la coopération militaire et technique, Dmitri Chougaïev.

La Russie a achevé la réalisation d’un contrat de fourniture à la Serbie d'une batterie comprenant six systèmes de missiles et de canons antiaériens Pantsir-S1, a confirmé dimanche 23 août à Sputnik Dmitri Chougaïev, directeur du Service fédéral russe pour la coopération militaire et technique (FSVTS), lors du forum Armée 2020.

«Début 2020, nous avons livré une batterie de systèmes aériens Pantsir-S1 à la République de Serbie. La fourniture de systèmes de défense aérienne modernes permettra à la Serbie de protéger son territoire des menaces extérieures de la part de n’importe quel ennemi», a indiqué M.Chougaïev.

Système antiaérien Pantsir-S1

Les médias serbes avaient annoncé en février la livraison de deux des six systèmes Pantsir-S1 à Belgrade prévus par un contrat de 2019.

Le système Pantsir-S1 (code Otan: SA-22 Greyhound) est destiné à protéger les sites civils et militaires.

Il est doté de deux canons bitubes de 30 mm capables de tirer 5.000 projectiles par minute et de 12 missiles d’une portée de 20 km. Il possède également des radars de détection et de suivi des cibles. Le système peut effectuer un tir de précision en mouvement.