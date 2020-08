Les voyages en Île-de-France et sur la Côte d'Azur déconseillés en Allemagne

Alors que le nombre de cas détectés de Covid-19 augmente en France, le ministère allemand des Affaires étrangères a placé le 24 août l’Île-de-France et la Côte d’ Azur dans les zones à risques.

En raison de la hausse des cas de contaminations par le coronavirus en Île-de-France ainsi que sur la Côte d'Azur, le ministère allemand des Affaires étrangères a déconseillé lundi 24 août les voyages à destination de ces régions.

La diplomatie allemande a émis un avis négatif sur «les voyages touristiques, non indispensables» dans la région de la capitale française et dans le sud de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, notamment les villes de Marseille et de Nice. Une telle annonce a été faite par l’Outre-Rhin en raison du nombre élevé de contaminations dans ces zones.

«Dans ces régions le nombre de nouveaux cas identifiés au cours de sept jours dépasse 50 cas pour 100.000 habitants, si bien qu’elles ont été considérées comme zones à risque», est-il expliqué.

Et de rappeler que le 14 août, Paris et les Bouches-du-Rhône avaient été placées par les autorités françaises en zone rouge.

En conséquence, les touristes revenant en Allemagne de ces régions devront se soumettre à un test de dépistage et observer une quarantaine jusqu'à l'obtention du résultat, précise le ministère.

L’Allemagne n’est pas le premier pays à mettre sa population en garde contre les déplacements dans certaines régions françaises. Ainsi, le gouvernement de Belgique a prévenu ses concitoyens contre le risque sanitaire relatif au coronavirus que peuvent entraîner les visites touristiques en Mayenne.

Pour rappel, en guise de prévention, le Royaume-Uni impose, à partir du 15 août, une quarantaine de 14 jours aux personnes arrivant de France.