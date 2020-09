Un conseil municipal de Londres interdit à ses télétravailleurs de fumer depuis chez eux

La municipalité de Hammersmith et Fulham, située à l’ouest de Londres, a décidé d’interdire à tous les employés de fumer au travail même lorsqu’ils sont à distance, indique le Telegraph. Ainsi, toute partie d’un logement privée utilisée à des fins professionnelles «sera un espace non-fumeur», indique le conseil à la majorité dominée par le parti travailliste Labour.

Cette décision «honteuse» a été vivement critiquée par des militants et qualifiée de «croisade morale» et de «guerre au choix et à la liberté individuelle». Un rapport intitulé «L’idéologie non-fumeur» et soutenu par un groupe pro-fumeur, Forest, a été remis aux autorités locales.

L’un des auteurs, Josie Appleton, a commenté auprès du quotidien britannique que le conseil «devrait se concentrer sur le service public plutôt qu’intervenir dans les choix de vie de ses employés».

Selon elle, cette politique à l’égard des fumeurs n’est plus liée au tabagisme passif, mais vise à faire de la cigarette une «activité honteuse» qui «ne devrait jamais être vue en public ou à proximité des bâtiments officiels».

D’autres conseils font de même

Le rapport indique également que sur les 147 conseils de la capitale britannique seuls 10 autorisent leurs travaillent à prendre des pauses cigarette. Une cinquantaine ont également interdit la cigarette électronique, et ce même dehors ou entre des rendez-vous professionnels. Certains détracteurs affirment dès lors que cette mesure rend plus difficile le fait d’arrêter de fumer.

D’après Ian Hudspeth, président du conseil de bien-être communautaire de l’association des gouvernements locaux, ces actes démontrent que les conseils sont des «employeurs responsables» qui «cherchent à protéger la santé de leurs employés et du grand public».