Ce 23 septembre, Alexandre Loukachenko a officiellement repris ses fonctions de Président de la Biélorussie lors de la cérémonie d'investiture au Palais de l’Indépendance à Minsk, relate l’agence Belta.

«Loukachenko a pris ses fonctions de Président de la Biélorussie. La cérémonie d’investiture se déroule actuellement dans le Palais de l’Indépendance.»

Un certificat de Président remis

Selon Belta, M.Loukachenko a posé sa main droite sur la Constitution et prêté serment.

Manifestations à travers le pays

«Puis il a signé l'acte et la directrice de la Commission électorale centrale, Lidia Yermochina, a remis à Alexandre Loukachenko le certificat de Président de la République de Biélorussie», rapporte l'agence.

Alexandre Loukachenko prend ses fonctions présidentielles alors que la situation en Biélorussie reste tendue. Des manifestations qui ont débuté dans le pays après les résultats du 9 août et qui perdurent depuis. Selon la Commission électorale centrale, le Président sortant a recueilli 80,1% des voix. Toutefois, l’opposition estime que la victoire revient à sa principale rivale, Svetlana Tikhanovskaïa, qui en compte 10,8%.

Les premiers jours suivant l’élection, les forces de l’ordre ont utilisé des canons à eau, des grenades assourdissantes, du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc pour disperser les foules. Plus de 6.700 personnes ont été interpellées et plusieurs centaines blessées, dont plus de 130 policiers. Trois manifestants sont décédés.