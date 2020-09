Erevan affirme qu'un de ses avions a été abattu par un F-16 turc, la Turquie dément

Un Su-25 de la Force aérienne arménienne a été abattu ce mardi 29 septembre par un chasseur turc F-16, le pilote est mort, a annoncé la porte-parole du ministère arménien de la Défense, Shushan Stepanyan, sur Facebook.

«Aujourd'hui, vers 10h30, des chasseurs F-16 turcs ont décollé de la base aérienne de Ganja pour couvrir les frappes des forces armées azerbaïdjanaises contre les villes de Vardenis, de Mets Mastik et de Sotk. Un chasseur F-16 turc a abattu un Su-25 arménien. Le pilote a été tué», a indiqué Mme Stepanian.

Démentis turc et azerbaïdjanais

Selon elle, l'avion turc se trouvait à 8.200 mètres d'altitude, dans l'espace aérien azerbaïdjanais, à 60 kilomètres de la frontière avec l'Arménie.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a démenti la déclaration sur la destruction d'un Su-25 arménien par un F-16.

«Les informations sur la destruction présumée d'un avion Su-25 arménien par un chasseur F-16 sont fausses», a affirmé le chef du service de presse du ministère, Vaguif Darguiakhly.

Le porte-parole de l'administration présidentielle turque Fahrettin Altun a aussi démenti cette information, selon l'agence Bloomberg.

Escalade du conflit au Haut-Karabakh

Le 27 septembre, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré que l’armée arménienne avait ouvert le feu à la ligne de contact au Haut-Karabakh. Selon le ministère, il y a des morts parmi les militaires et les civils. Le ministère arménien de la Défense a pour sa part affirmé que le Haut-Karabakh avait été la cible de frappes «aériennes et balistiques». Erevan a déclaré que Bakou avait lancé une offensive dans la région.

Selon la République autoproclamée du Haut-Karabakh, sa capitale Stepanakert et d’autres localités ont été prises pour cible. Les autorités de la République ont appelé les habitants à trouver un refuge avant de proclamer la loi martiale et la mobilisation.

Erevan et Bakou ont aussi proclamé la loi martiale et lancé la mobilisation, qui touchent l’ensemble de l’Arménie et certaines villes et régions en Azerbaïdjan. Plusieurs pays dont la France et la Russie ont appelé les parties en conflit à la retenue. La Turquie a déclaré qu’elle accorderait toute l’aide requise à l’Azerbaïdjan sur fond d’escalade de la situation au Haut-Karabakh.