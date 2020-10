L’armée du Haut-Karabakh abat un troisième avion azerbaïdjanais en 24h, selon Erevan

L’armée du Haut-Karabakh a abattu un avion de l’armée de l’air azerbaïdjanaise, le troisième en 24 heures, a déclaré ce jeudi 1er octobre le ministère arménien de la Défense.

Quelques minutes avant, la porte-parole du ministère arménien de la Défense, Chouchan Stepanian, avait annoncé sur Facebook la destruction d’un avion et d’un hélicoptère , avant d'ajouter qu'«un autre avion ennemi a été abattu».

C’est le représentant de la Défense arménienne Artsroun Hovhannisian qui a annoncé, toujours sur Facebook, la destruction d’un troisième avion azerbaïdjanais. Selon M.Hovhannisian, les forces armées du Haut-Karabakh ont également abattu deux hélicoptères et six drones durant la journée.

Début du conflit

Le ministère azerbaidjanais de la Défense a déclaré le 27 septembre que l’armée arménienne avait pilonné des localités situées près de la ligne de contact au Haut-Karabakh, république non reconnue à majorité arménienne qui a proclamé son indépendance de l’Azerbaïdjan en 1991. L’attaque aurait fait des victimes parmi les civils. De son côté, l’Arménie a déclaré que la zone avait subi «des attaques aériennes et de roquettes». Selon Erevan, Bakou a «lancé une offensive» contre le Haut-Karabakh. D’après ce dernier, des localités dont la capitale Stepanakert ont été pilonnées. La loi martiale et la mobilisation ont été décrétées au Haut-Karabakh.

L’Arménie a également décrété la loi martiale et la mobilisation totale. Le Président azerbaïdjanais avait approuvé son instauration dans plusieurs villes et régions, tout comme celle d'un couvre-feu et d'une mobilisation partielle.

Plusieurs pays, dont la France et la Russie, ont appelé les parties belligérantes à la retenue. La Turquie a en revanche promis toute sorte d’assistance à l’Azerbaïdjan.