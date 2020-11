Erdogan appelle à lutter contre l'islamophobie à l'instar de l'antisémitisme

Intervenant lors d'une visioconférence intitulée «Génocide: leçons tirées de Srebrenica», le Président turc a appelé à combattre l'islamophobie en utilisant les mêmes méthodes que celles utilisées dans la lutte contre l'antisémitisme.

M.Erdogan a affirmé que les musulmans européens subissaient une discrimination systématique et que leurs droits et libertés étaient spoliés.

«Cette fausse démarche doit être arrêtée compte tenu de la menace qu'elle représente pour l'avenir de l'humanité et la culture de la coexistence entre les croyances. Il faut combattre l'islamophobie aujourd'hui à l'instar du combat mené contre l'antisémitisme à l'issue de la tragédie de l'Holocauste», a-t-il indiqué.

Regain de tensions entre Erdogan et la France

Le Président turc a multiplié ses critiques contre les Européens, plus particulièrement contre la France , après qu’Emmanuel Macron a promis début octobre de ne pas renoncer aux caricatures du prophète Mahomet et de défendre la liberté d’expression suite à la décapitation du professeur Samuel Paty par un terroriste islamiste. Le Président turc a appelé à boycotter les produits français et a commencé à attaquer personnellement son homologue français.

La publication dans Charlie Hebdo d'une caricature d'Erdogan a mis de l'huile sur le feu. Une plainte a été déposée contre l'hebdomadaire au parquet d'Ankara par un avocat du Président turc, selon la chaîne de télévision TRT.

Srebrenica est une ville de la république serbe de Bosnie où plus de 8.000 Bosniaques musulmans avaient été massacrés en 1995 lors de la guerre de Bosnie-Herzégovine en ex-Yougoslavie. Ce sombre épisode est désigné comme le génocide ou massacre de Srebrenica.