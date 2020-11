Le Président ukrainien annonce avoir contracté le coronavirus

Volodymyr Zelensky a annoncé avoir été testé positif au nouveau coronavirus. Malgré une température de 37,5, il compte continuer de travailler, en isolement, et affirme se porter bien.

Le Covid-19 a été diagnostiqué au Président ukrainien, a-t-il annoncé sur la chaîne Telegram officielle de la présidence.

«Il n'existe pas de chanceux dans le monde pour qui le Covid-19 ne présente pas de menace. Malgré toutes les mesures sanitaires, j'ai moi-même reçu un test positif», a écrit Volodymyr Zelensky.

Le chef d’État, âgé de 42 ans, a constaté avoir un peu de fièvre: 37,5. «Je me sens bien. Je promets de me mettre à l'isolement et je poursuis le travail», a-t-il ajouté.

Sa femme et son fils déjà guéris

Fin juin, l'épouse de M.Zelensky, Elena, a été testée positive au coronavirus puis hospitalisée avec une double pneumonie. Guérie, elle a quitté l’hôpital pour poursuivre son traitement à la maison.

Le fils du couple présidentiel a suivi un traitement avec sa mère, a annoncé M.Zelensky, souligannt que les enfants sont sujets à une forme plus légère de la maladie.

Le Président s'était isolé pendant deux semaines, bien qu'ayant été testé négatif.

Détails à suivre