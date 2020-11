Washington impose des sanctions à des entreprises d’Iran, de Turquie, d’Allemagne

Élargissant encore la liste des sanctions contre la République islamique, le Trésor américain a imposé des mesures restrictives à une cinquante de sociétés iraniennes, ainsi qu'à des turque et celle allemande.

Le département du Trésor des États-Unis annonce avoir «pris des mesures contre un réseau clé de soutien au guide suprême de l'Iran, la fondation Mostazafan, un énorme conglomérat d'environ 160 holdings dans des secteurs clés de l'économie iranienne».

Les entreprises touchées par les sanctions appartiennent aux secteurs de l'énergie, des industries extractives, financiers et du tourisme. S’y ajoutent la société turque Turipa et l’allemande Itritec GMBH, spécialisée dans le commerce international et les technologies industrielles.

Selon le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, le guide suprême Ali Khamenei utilise la fondation «pour récompenser ses alliés sous prétexte de charité».

Les installations appartenant à la fondation sont utilisées par le Corps des gardiens de la révolution islamique, la Marine iranienne, le Parlement iranien et l'ancien Président Mahmoud Ahmadinejad, selon le département américain.

L'ex-ministre l’Énergie Parviz Fattah, qui dirige la fondation, fait aussi l'objet de sanctions.

Mahmoud Alavi, ministre iranien des Renseignements, est également dans le viseur du Trésor américain pour son «rôle clé dans les violations brutales des droits humains commises par le régime iranien contre le peuple iranien».