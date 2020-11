Paris capitale de la mode? Un sondage montre que les Français ont été détrônés en Europe

Une enquête commandée par la plateforme mondiale de l'industrie du luxe et menée auprès de 14.000 Européens de différents pays a établi quelle nation est la plus stylée sur le continent: ce sont les Italiens. Les Français sont juste derrière.

14.000 habitants de différents pays d'Europe interrogés ont reconnu majoritairement que les Italiens étaient le peuple le plus stylé du continent, selon une étude menée par le site de mode Forfetch basé à Londres. Les résultats du sondage ont été publiés dans le quotidien britannique Daily Star.

Les Français arrivent en deuxième position, suivis par les Espagnols et les Britanniques.

La Suède, le Danemark, le Portugal, l'Allemagne, la Norvège et la Finlande font également partie de ce top 10 des nations les plus stylées.

Argent et temps dépensés pour être à la mode

L’enquête a également révélé ce que les Européens pensent d’eux-mêmes en matière de style: 76% des adultes polonais se décrivent comme étant «à la mode», contre 67% des Italiens et 64% des Français.

Les Italiens ont une passion pour la mode, ils dépensent plus que les autres, les Allemands arrivant en deuxième position.

Les Espagnols consacrent plus de temps que les autres à suivre les dernières tendances, passant près de 10 heures par mois à rechercher des vêtements et des accessoires, contre quatre heures et demie passées par les habitants du Royaume-Uni.

Plus d'un quart de tous les adultes recourent à Instagram pour trouver des conseils de style et de l'inspiration de mode, tandis que 27% se tournent vers des sites Web de mode et 22% vers des magazines.