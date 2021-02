La Russie estime que les manœuvres US en mer Noire sont une «menace pour la paix»

Réagissant aux récentes manœuvres de l’US Navy en mer Noire, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a estimé ce jeudi 18 janvier que les États-Unis cherchaient ainsi à «trouver un ennemi».

«Il semble que la sixième flotte des États-Unis en mer Noire ait hâte de trouver un ennemi, en vain», a-t-elle déclaré lors d’un point de presse, qualifiant les exercices menés près de la frontière de la Russie d’«antirusses» et «mena[çant] la paix et la stabilité».

Le Kremlin a à plusieurs reprises pointé la «menace russe» avancée par les États-Unis et certains de ses partenaires qu’elle juge «mythique».

Plus de deux semaines

Début février, la marine américaine a annoncé le départ de ses navires de guerre Donald Cook et USS Porter des eaux de la mer Noire où, accompagnée de partenaires et d’alliés de l’Otan, elle a mené des manœuvres militaires. Réalisée aux côtés de l’Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie et de la Turquie, l’opération militaire a duré 17 jours.