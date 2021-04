Le Spoutnik V désormais disponible pour 60 pays avec au total trois milliards d’habitants

Le contrôleur général des médicaments de l'Inde (DCGI) a donné son autorisation à l'utilisation d'urgence du Spoutnik V, a annoncé ce lundi 12 avril le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI) chargé de la commercialisation du vaccin russe à l’étranger.

«Le RFPI annonce la décision du contrôleur général des médicaments de l'Inde (DCGI) d’enregistrer le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V. L’Inde devient le 60e pays à valider cette préparation. Le Spoutnik V est l’un des trois vaccins approuvés en Inde», informe le fonds.

New Delhi a pris sa décision compte tenu des résultats des essais cliniques du vaccin en Russie, ainsi que des données positives obtenues lors de la phase III des essais cliniques supplémentaires menés sur le territoire indien en coopération avec la société Dr.Reddy’s Laboratories.

Disponible pour 40% de la population mondiale

Selon le RFPI, l’Inde est le pays le plus peuplé parmi ceux où le Spoutnik V a obtenu le feu vert.

«Le nombre total d’habitants de ces États atteint trois milliards de personnes, soit 40% de la population mondiale», souligne le fonds.

L’Inde est l’un des principaux centres de production du vaccin russe. Le RFPI a conclu des accords avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques en Inde, dont Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech pour produire plus de 850 millions de doses du Spoutnik V par an.

Ces accords permettront de «fabriquer le Spoutnik V pour vacciner la population indienne et pour garantir des livraisons internationales», a déclaré Kirill Dmitriev, responsable du RFPI.

Spoutnik V

Le vaccin russe (GamCovidVac), enregistré en Russie en août 2020, occupe actuellement le deuxième rang mondial quant au nombre d'approbations reçues par les régulateurs gouvernementaux.

Son efficacité à hauteur de 91,6% a été confirmée par le journal scientifique influent The Lancet.

Le vaccin a été mis au point sur la base de vecteurs adénoviraux humains bien étudiés. Il utilise deux vecteurs différents: l’adénovirus 26 (Ad26) lors de la première dose, puis l’adénovirus 5 (Ad5) lors de la seconde, offrant une immunité plus longue que d’autres produits utilisant le même vecteur pour les deux doses.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé début mars avoir commencé l’examen continu du dossier du Spoutnik V en vue de son autorisation dans l’UE. Deux pays de l’UE, la Hongrie et la Slovaquie ont déjà approuvé le Spoutnik V sans aval de l’EMA. L'Autriche a pour sa part annoncé avoir achevé des négociations sur l'achat d’un million de doses russes, en dehors du cadre européen.