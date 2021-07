Macron appelle Poutine pour connaître les résultats du sommet russo-américain à Genève

Deux semaines après la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden à Genève, Emmanuel Macron a appelé son homologue russe pour en aborder les résultats. Les deux Présidents ont également évoqué les relations entre Moscou et l’UE, l’Ukraine et le Haut-Karabakh.