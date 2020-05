Ancien sous-préfet, chargé du maintien de l’ordre: «désormais, j’ai peur de la police»

Tandis que le déconfinement se met en place en France, le débat sur les violences policières a repris de plus belle, entre tensions dans les banlieues et contestation sociale. Ancien sous-préfet chargé du maintien de l’ordre, Laurent Bigot, devenu Gilet jaune, insiste sur les responsabilités de la classe politique. Entretien.

Alors qu’Éric Ciotti et d’autres députés LR ont déposé cette semaine un projet de loi interdisant la diffusion d’images de policiers, le parquet de Rennes a annoncé le 28 mai l’ouverture de deux nouvelles informations judiciaires dans l’enquête sur l’opération policière controversée qui a conduit à la mort de Steve Maia Caniço, le 21 juin 2019, à Nantes.

Dans un contexte de violences urbaines dans les banlieues depuis plusieurs semaines, Sputnik a interrogé Laurent Bigot, ancien sous-préfet et diplomate, désormais engagé aux côtés des Gilets jaunes. N’estimant pas avoir changé de camp, il déplore le changement de doctrine du maintien de l’ordre.

Sputnik France: Que pensez-vous de la proposition de loi d’Éric Ciotti visant à interdire la diffusion d’images des forces de l’ordre?

Laurent Bigot: «Plutôt que de regarder le problème, on casse le thermomètre. Il va falloir que l’on m’explique en quoi la diffusion de vidéos d’agents de la police nationale, de douaniers, leur porte préjudice. En revanche, ces vidéos ont bien souvent permis de révéler ce que les autres médias ne révèlent pas, c’est-à-dire des comportements qui ne sont pas acceptables de la part les forces de l’ordre dans un État de droit. Je ne comprends pas la motivation d’Éric Ciotti. Si un tel amendement est adopté, l’une des conséquences sera de ne plus permettre la révélation de faits qui n’étaient pas révélés par ailleurs.»

🔴 Alerte #libertedelapresse : proposition de loi hier visant à interdire «la diffusion (...) de l’image des fonctionnaires de #police nationale, militaires, policiers municipaux ou douaniers» 15 000 € d’amende et un an d’emprisonnement prévus.https://t.co/ozIDkF2YQZ pic.twitter.com/YQxcobvd34 — David Dufresne (@davduf) May 27, 2020

​Sputnik France: La chanteuse Camélia Jordana a déclaré le 23 mai sur France 2 qu’«il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic», estimant que de nombreuses personnes «se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau». Qu’en pensez-vous?

Laurent Bigot: «Je pense que c’est très courageux de la part de Camélia Jordana, parce que ça va lui valoir plus d’ennuis qu’autre chose dans le monde du show-business. Ça, c’est clair. Elle n’a pas parlé en tant qu’artiste, elle a parlé en tant que citoyenne. À ce titre-là, elle a toute légitimité d’interpeller un ministre, d’interpeller l’État sur le fonctionnement de la police nationale.»

Sputnik France: Les manifestations de Gilets jaunes ont souvent été marquées par des accusations de violences policières. Comment vous situez-vous dans ce débat?

Laurent Bigot: «J’ai été victime à plusieurs reprises des violences policières pour la simple raison que je filmais. En juin 2019, à Bordeaux, un fonctionnaire de la BAC [Brigade Anti-Criminalité, ndlr] m’a donné un grand coup de matraque sur la main en m’intimant l’ordre d’arrêter de filmer et ensuite il m’a mis un coup de poing au visage et il a subtilisé mon téléphone pendant une dizaine de minutes.

Comme je suis allé le réclamer auprès du commissaire sur le terrain, qui au début d’ailleurs ne m’a pas écouté, je suis allé ensuite récupérer mon téléphone, parce que j’ai identifié le fonctionnaire de la BAC, certes cagoulé, mais je l’avais reconnu physiquement. Quand j’ai récupéré mon téléphone, il m’a en plus menacé, en disant “on a aspiré tout ce qu’il y avait dedans, s’il y a quoi que ce soit, tu es mort”. Lors d’autres occasions, j’ai pris deux coups de matraque, je ne faisais que filmer, la CDI [compagnie départementale d’intervention, ndlr] avançait, un fonctionnaire de la CDI m’a donné deux coups de matraque et il m’a dit: “trou du cul, va bosser”.»

Sputnik France: Vous avez donc participé sur Twitter au hashtag #Moiaussijaipeurdevantlapolice. Pourquoi?

Laurent Bigot: «Je suis blanc, je suis CSP +, j’ai peur dans les manifestations, j’ai vu et j’ai subi des violences policières et désormais, j’ai peur de la police. Ma particularité, c’est que quand j’ai été sous-préfet (en Dordogne, Corse, Martinique), j’ai été directeur de cabinet de préfet et donc, dans l’ordre préfectoral, le directeur de cabinet du préfet est celui qui a la délégation du préfet pour gérer les services de police et de gendarmerie dans le département.

​Donc je m’occupais de la police et de la gendarmerie. J’ai travaillé aux côtés des policiers et des gendarmes. Je connais les deux côtés. À l’époque où j’étais sous-préfet, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec la police. Quand je vois ce que la police est devenue, je me dis qu’il y a un problème. Le débat mériterait d’être posé. Ça éviterait d’ailleurs que toute l’institution soit salie malheureusement par le comportement d’une minorité qui est de plus en plus importante.»

Sputnik France: La doctrine du maintien de l’ordre en France a-t-elle changé?

Laurent Bigot: «Ça a changé. Quand j’étais directeur de cabinet de préfet, chargé du maintien de l’ordre, les policiers avec un peu de bouteille m’ont expliqué un peu les règles de l’ordre public: “il y a deux règles essentielles sur lesquelles on ne transige jamais. C’est toujours de faire baisser la tension et jamais de nasse, toujours offrir une porte de sortie aux manifestants”. Aujourd’hui, les deux consignes, c’est le contact –donc ne pas faire baisser la tension, mais au contraire l’augmenter– et des nasses à répétition.

Ce que me disaient les policiers qui avaient de la bouteille, c’était surtout de ne jamais faire de nasse, parce que ça provoque chez les manifestants des comportements complètement irrationnels et qu’on n’a aucun intérêt à ça. Il va falloir que l’on m’explique ce qui a changé pour qu’on inverse à ce point la doctrine, ce qui a produit les résultats que l’on connaît, c’est-à-dire qu’au motif d’éviter de la casse matérielle, on a toujours de la casse matérielle et en plus on a un bilan humain effarant, 27 personnes éborgnées, cinq mains arrachées, des milliers de blessés.

Quelles sont les infractions qui justifient de mutiler les gens? Aujourd’hui en France, les sanctions qui sont prévues dans le Code pénal, ce sont des peines de prison ou des amendes. Ce ne sont pas des châtiments corporels. Or aujourd’hui, on a une doctrine du maintien de l’ordre qui débouche sur des châtiments corporels, car de fait, on octroie le droit aux policiers et aux gendarmes de désigner les coupables et de les châtier corporellement en les éborgnant, en leur arrachant les mains et en les blessant gravement à coups de matraque.»

Sputnik France: Pourquoi défilez-vous au côté des Gilets jaunes? Vous êtes donc passé de diplomate et de sous-préfet à Gilet jaune, avez-vous le sentiment d’avoir changé «de camp», comme dirait le préfet Didier Lallement?

Laurent Bigot: «Non, ce sont les mêmes valeurs qui m’animent, le désir de justice, le désir de protéger les uns et les autres, l’intérêt général, la capacité de manifester et d’exprimer des opinions tout aussi dissidentes qu’elles puissent être du pouvoir, c’est un droit fondamental. S’il y a des gens qui commettent des infractions dans une manifestation, les policiers sont chargés d’utiliser la force strictement nécessaire pour les interpeller et pour les déférer devant la justice, car je rappelle que les policiers et les gendarmes n’ont pas le pouvoir de sanctionner les gens, ils ont juste le pouvoir de les interpeller et d’utiliser la force strictement nécessaire.

Or aujourd’hui, ils les visent avec des LBD, ils les éborgnent et ils s’en vont. Ça ne sert même pas à interpeller et à déférer des gens devant la justice, ça sert juste à les châtier. Vous mettez dans les mains des policiers et des gendarmes le droit de châtier, de décider qui est coupable et qui ne l’est pas sur le champ de bataille, de le punir.»

Sputnik France: Les manifestations de Gilets jaunes vont-elles bientôt reprendre?

Laurent Bigot: «Je n’en sais rien, je n’ai pas de boule de cristal. Ce que je vois, c’est qu’il y a eu une dérive de l’ordre public qui s’est encore concrétisée pendant le confinement. Une nouvelle fois, on a eu beaucoup de vidéos de contrôles qui dégénéraient, beaucoup de témoignages ont fait part de l’incompréhension face à l’attitude des forces de l’ordre. Ce n’est pas la majorité, mais c’est déjà trop, c’est-à-dire des comportements arbitraires des forces de l’ordre.

Et cela interroge sur l’encadrement des forces de l’ordre. Quels sont les ordres qu’on leur donne? Comment se fait-il que des dérives soient possibles? Et surtout, comment se fait-il qu’il n’y ait pas de sanctions derrière? Si des comportements similaires se répètent, c’est qu’il n’y a pas de sanction. On ne rétablit pas l’ordre au sein des forces de l’ordre, c’est assez inquiétant.»

Sputnik France: Une note confidentielle du renseignement territorial datant du 6 mai s’inquiète d’une éventuelle radicalisation de la contestation sociale. Croyez-vous à cette radicalisation?

Laurent Bigot: «Elle est tellement confidentielle que toute la presse mainstream s’en est fait l’écho. À qui profite le crime? Vous préparez l’opinion publique au fait que s’il y a des manifestations, c’est le fait de gens radicaux, donc ça justifie la répression. C’est ça que ça fait. S’il y a de la contestation sociale, aussi radicale soit-elle, si elle est sociale, en quoi la réponse policière est-elle appropriée? Si elle est sociale, la réponse doit être politique. Or qu’est-ce que fait le pouvoir? Il envoie la police. Pour préparer l’opinion à ça, il fait fuiter des notes en disant qu’il y a une radicalisation, que ce sont les extrêmes en tout genre, droite, gauche, écologistes, des gens dangereux.

Quels que soient les comportements très condamnables de fonctionnaires de police et de gendarmes, il y a aussi une réalité. Le système dans lequel évoluent les forces de l’ordre est totalement toxique, c’est-à-dire qu’il y a une incohérence totale entre les discours politiques, les ordres qu’ils reçoivent, les moyens qu’ils ont pour exécuter leurs missions et ça provoque des comportements de fonctionnaires totalement désabusés.

Qu’est-ce que fait un fonctionnaire quand il est désabusé, quand il comprend qu’on lui demande de régler des problèmes qui ne relèvent pas de lui? Parce que son quotidien est d’abord au contact de la misère humaine. Quand on leur demande de régler par du maintien de l’ordre des problèmes politiques et sociaux, beaucoup de fonctionnaires de police et de gendarmerie comprennent que ce n’est pas leur rôle. Parce que les politiques se défaussent, on leur demande de régler des problèmes qu’ils ne peuvent pas régler.

Cet environnement toxique fait que vous avez des fonctionnaires de police et des gendarmes totalement désabusés. Quand vous êtes désabusé, vous perdez votre discernement, vous faites des amalgames ce qui peut ensuite expliquer certains comportements, mais pas tous. Il est aussi vrai que les forces de l’ordre ne peuvent plus exercer leur métier correctement et ça, c’est la faute du pouvoir politique.

Donc aujourd’hui, que se passe-t-il? Les policiers et les gendarmes s’en prennent aux manifestants, les manifestants qui s’en prennent aux policiers et aux gendarmes alors que le responsable, personne ne s’en prend à lui, c’est le champ politique.»