Deux millions de masques saisis par les services de douane au Maroc

Plus de deux millions de masques, qui étaient sur le point d’être exportés et qui ont été saisis par la douane marocaine, seront écoulés sur le marché local.

Les services de la douane marocaine ont mis la main sur un stock de plus deux millions de masques médicaux appartenant à des sociétés exportatrices qui avaient l’intention de les vendre à l’étranger, a fait savoir le site marocain Le360, se référant au quotidien arabophone Assabah.

Ils seront mis en vente sur le marché national en coordination avec les autorités compétentes qui veilleront au respect des instructions des ministères de la Santé et de l’Intérieur. Les structures, publiques et privées, intéressées par les masques doivent contacter les autorités compétentes et indiquer par écrit la quantité de masques et le degré d’urgence de la commande. Il s’agit notamment de centres commerciaux, de sociétés en charge de la collecte des déchets urbains et de collectivités territoriales. Ces structures ont d’ailleurs exprimé des besoins urgents en masques médicaux pour leurs personnels.

Toute exportation de masques est interdite dans le pays à cause de l’urgence sanitaire. Les exportateurs ont été priés d’orienter leurs produits vers le marché local.

Toujours selon Le360, d’autres saisies d’importantes quantités de masques avaient été réalisées précédemment par la douane, à la grande incompréhension des exportateurs qui affirmaient agir en toute légalité dans le cadre de contrats conclus avec des entreprises étrangères.

Les uns trafiquent, d’autres aident

Les douaniers ont arrêté le 3 mars dernier un camionneur britannique qui s’apprêtait à quitter Tanger en possession de quelque 100.000 masques de protection, avait indiqué Le360, citant des sources sécuritaires. La valeur marchande de la saisie s’élevait à 30 millions de dirhams, soit plus de 2,8 millions d’euros.

Un autre Britannique avait été interpellé un jour plus tôt à l’aéroport d’Agadir avec 17.000 masques dans ses bagages, selon le quotidien arabophone Al Akhbar cité par Bladi.net.

Au cours des trois derniers jours, un groupe de Chinois établis au Maroc ont mené une campagne de sensibilisation auprès des habitants de Casablanca. Ils les ont exhortés à rester chez soi pour aider à contenir l'épidémie de coronavirus au Maroc.

Ils ont également distribué gratuitement des masques médicaux aux passants dans un geste de solidarité et d'entraide avec la population, a annoncé l’agence Chine nouvelle.