Quel pays maghrébin a obtenu le plus de visas pour la France en 2019?

En 2019, le Maroc a obtenu plus de visas pour la France que l’Algérie et la Tunisie, informe le ministère de l’Intérieur dans un document publié sur son site officiel. À l’échelle mondiale, le Maroc arrive troisième derrière la Chine et la Russie, suivent l’Algérie, l’Inde et la Tunisie.