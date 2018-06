«Début fantastique»: les médias étrangers impressionnés par l'ouverture du Mondial

La Coupe du Monde de football a débuté jeudi à Moscou avec le match d'ouverture remporté par la Russie face à l’Arabie saoudite sur le score de 5-0. Les médias étrangers ont suivi de près cet évènement et ont souligné l'atmosphère festive ainsi que la bonne organisation.

L'ouverture du Mondial 2018 par un match opposant les équipes russe et saoudienne est devenue un moment emblématique qui a été suivi en direct par des millions de personnes à travers le monde.

Les médias étrangers ont également largement couvert cet évènement en publiant plusieurs reportages et articles à ce sujet.

Par exemple, la chaîne américaine CBS a qualifié le premier match de «début fantastique».

«Ce [premier] but était juste le début dont avait besoin la Russie pour faire vibrer la foule et le stade Loujniki tout entier. On ne peut pas s'imaginer une meilleure façon pour animer la foule pour le premier match», relate le média.

Dès le premier jour de l'ouverture de la compétition, il était évident que le football unissait des personnes issues de différents pays, écrit un correspondant de la chaîne de télévision britannique Sky News. Après la victoire de leur équipe nationale, les Russes ont chanté et dansé dans les rues, ce qui n'est pas dans leurs habitudes, poursuit-il.

© Sputnik . Sergei Guneev De quoi Poutine a-t-il parlé avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane?

Selon l'observation du journaliste de Sky News , les supporters du Pérou, dont l'équipe nationale participe au Mondial pour la première fois depuis 1982, ont très activement célébré le début de la compétition.

«Quand les Péruviens se sont séparés, ils ont été rejoints par des fans du Costa Rica, des Argentins, des Brésiliens et des Mexicains vêtus de couleurs vives, même la police russe a apprécié cet incroyable carnaval sportif», écrit-il.

Le correspondant du journal turc Milliyet, qui était également présent sur place lors du précédent Mondial au Brésil, estime que l'événement est mieux organisé en Russie en termes de qualité des stades et de transport.

«En Russie, contrairement au Brésil, les fans de football peuvent accéder aux stades beaucoup plus facilement. Vous pouvez ne pas utiliser le transport routier et prendre le métro directement aux portes du stade», écrit-il ajoutant que les Russes ont depuis longtemps attendu cette Coupe du Monde et le soutiennent pleinement.