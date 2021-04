L'ancien prince héritier de Jordanie accusé de préparer un complot

L'ancien prince héritier de Jordanie, Hamza, a été en contact avec des complices à l'étranger en vue d'un complot visant à déstabiliser la Jordanie, a déclaré ce dimanche 4 avril le vice-Premier ministre jordanien Aïman Safadi.

«Les enquêtes ont permis de surveiller à temps des interférences et des communications avec des parties étrangères en vue de déstabiliser la Jordanie», a déclaré Aïman Safadi.

Ajoutant que le prince Hamza, démis de sa qualité de prince héritier en 2004, était surveillé depuis un certain temps, il a déclaré que les autorités avaient intercepté des communications entre le demi-frère du roi Abdallah et ces contacts à l'étranger visant à planifier des mesures pour affaiblir la sécurité du royaume hachémite. Elles ont notamment permis de détecter qu'une agence de renseignement étrangère avait contacté l'épouse du prince Hamza pour mettre à disposition un avion permettant au couple de quitter la Jordanie, a-t-il précisé.

«Les enquêtes initiales ont montré que ces activités et mouvements avaient atteint un stade qui affectait directement la sécurité et la stabilité du pays, mais sa majesté a décidé qu'il était préférable de parler directement au prince Hamza, de traiter cette question au sein de la famille pour éviter qu'elle ne soit exploitée», a poursuivi Aïman Safadi.

La reine Noor, veuve du défunt roi Hussein, mort en 1999, et mère du prince Hamza, a défendu son fils et dit «prier pour que la vérité et la justice l’emportent pour toutes les victimes innocentes de cette calomnie malfaisante».

Arrestation de plusieurs responsables jordaniens

Le 3 avril, l'agence de presse jordanienne Petra a annoncé que plusieurs personnalités de haut rang dont Bassem Awadallah, ancien conseiller du roi et ministre des Finances, et Charif Hassan Ben Zaïd, membre de la famille royale, avaient été interpellées.

Dans un message vidéo transmis par son avocat à la BBC, le prince Hamza a dit avoir été assigné à résidence et avoir reçu ordre de ne prendre contact avec personne. Il a accusé également les dirigeants jordaniens de corruption.

Le même jour, le chef de l'état-major de l'armée jordanienne a rendu visite au prince Hamza en le mettant en garde contre des actions visant «la sécurité et la stabilité» du pays.

Selon Aïman Safadi, près de vingt personnes ont été arrêtées, a précisé Aïman Safadi.

Les services de sécurité ont demandé le renvoi des participants à ce complot devant un tribunal de sûreté de l'Etat, a-t-il ajouté.