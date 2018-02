Poutine: la décision du TAS prouve que la majorité des sportifs russes sont «propres»

Lors d'une visite de travail à Rostov-sur-le-Don, le Président russe a commenté la décision du TAS (Tribunal Arbitral du Sport) d'annuler les sanctions prises par le CIO (Comité International Olympique) envers les athlètes russes.

«Il faut respecter non seulement la décision du Tribunal, qui, sans doute, ne peut pas ne pas nous réjouir, et qui confirme notre position selon laquelle la grande majorité de nos sportifs sont propres. Mais il faut également respecter la partie avec laquelle nous étions en conflit. Voilà pourquoi je crois que de notre côté il ne doit pas s'agir d'une quelconque euphorie, il faut le prendre tranquillement.»

Et de rajouter que «nous sommes heureux pour les sportifs que le TAS a soutenu, mais pas 100% ont été disculpés».

«Nous avons encore beaucoup à faire, c'est certain, du point de vue du perfectionnement de notre programme anti-dopage et politique. Nous le ferons avec persévérance en commun avec le WADA, avec le CIO et avec d'autres organisations internationales», a conclu Vladimir Poutine.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a satisfait jeudi les appels de 39 sportifs russes présents aux JO 2014 de Sotchi et sanctionnés par le CIO.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Après les JO 2018, la Russie insistera pour une révision de la composition du CIO

Ainsi, le TAS a annulé la suspension à vie de 28 sportifs russes, leur permettant ainsi de participer aux JO d'hiver de Pyeongchang qui débutent le 9 février.

Le TAS a estimé que les preuves étaient «insuffisantes» pour établir les cas de dopage à l'encontre de ces sportifs soupçonnés d'avoir profité d'un système de dopage d'État qui vaut à la Russie d'être suspendue des JO d'hiver.

L'appel de 11 sportifs russes a été satisfait partiellement: la suspension à vie a été remplacée par une suspension aux JO 2018.