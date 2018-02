De l'argent au teint sombre: les patineurs russes pleurent les victimes de l'An-148

© Sputnik. Vitaliy Ankov La vidéo du crash de l’An-148 a été publiée

Après que les athlètes olympiques russes se sont offert l'argent dans l'épreuve par équipes de patinage artistique à Pyeongchang, la patineuse Ekaterina Bobrova a exprimé ses condoléances aux proches des victimes de la catastrophe aérienne survenue dimanche dans la région de Moscou

«Nous sommes tous très heureux de nos résultats, de cette célébration de la vie que sont les Jeux olympiques, mais il y a une triste chose qu'il faut dire. Une catastrophe aérienne s'est produite dans notre pays, faisant 71 morts. Pour nous, c'est une énorme tragédie», a déclaré l'athlète.

© REUTERS/ Maxim Shemetov Une boîte noire découverte sur le site du crash de l’An-148

«Sur la glace, nous avons fait tout notre possible. Et nous pleurons les victimes du crash», a-t-elle souligné.

Les Russes se sont emparés dimanche de l'argent en patinage artistique par équipes lors des JO de Pyeongchang, derrière la Canada et devant les États-Unis. Le même jour, un avion de ligne Antonov An-148, avec à son bord six membres d'équipage et 65 passagers, a chuté en banlieue de Moscou sans laisser de survivant.